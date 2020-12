Robustes Netz Internet verkraftet Wachstum des Datenverkehrs durch Corona

Am Internetknoten in Frankfurt seien im Vergleich zum Vorjahr in Spitzenzeiten 27 Prozent mehr Datendurchsatz verzeichnet worden. Ende 2019 habe die Steigerung bei 19 Prozent gelegen. Im November sei hier zudem ein Rekordwert von rund 10 Terabit pro Sekunde erreicht worden. Dies entspreche der Übertragung von über 2,2 Millionen Videos in HD-Qualität gleichzeitig oder einer Datenmenge von rund 2,2 Milliarden beschriebenen DIN A-4- Seiten, wie DE-CIX damals mitteilte.