Robert Koch-Institut RKI: 8769 Corona-Neuinfektionen und 226 weitere Todesfälle

VfB Stuttgart gegen DSC Arminia Bielefeld

Als der VfB die UEFA-Cup-Qualifikation verspielte

In unserer Serie „Legendenspiel“ beleuchten wir regelmäßig Partien des VfB Stuttgart, die tiefe Spuren im Gedächtnis hinterlassen haben. In dieser Folge: Das Heimspiel gegen DSC Arminia Bielefeld am 34. Spieltag der Saison 1999/2000, das den VfB die internationale Qualifikation kostete.