Robert Koch-Institut in der Corona-Krise Hassmails und Drohungen – was die Mitarbeiter aushalten müssen

Inzwischen arbeiteten fast 400 Mitarbeiter des RKIs im Kampf gegen das Virus. „Die Arbeitsbelastung ist extrem hoch und sie wird sicher in der kalten Jahreszeit nicht weniger“. Das RKI stehe weltweit in ständigem Austausch, von den USA bis nach Japan. „Die Pandemie kann nur international bewältigt werden“, sagte Wieler. „Wir haben Mitarbeiter aus 70 Ländern im Haus und sind in mehr als 60 Ländern tätig: beratend, in Schulungen, mit Tools, wir verschicken Diagnostik-Kits und vieles mehr.“