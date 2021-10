Robert Habeck bei Markus Lanz „Will die FDP lieber nicht regieren, als langsam fahren?“

Mit diesem frühen Fazit wollte sich der Talkmaster Lanz aber nicht zufriedengeben. Also packte er ein Reizthema auf den Tisch: Das Tempolimit, das laut Sondierungsgesprächen nicht kommen soll. Ein Kernthema der Grünen, belegt durch einen Auftritt der Grünen Co-Chefin Annalena Baerbock bei „Markus Lanz“ am 18. August, der natürlich eingespielt wurde. Dort hatte die einstige Kanzlerkandidatin gesagt: „Das Tempolimit ist eine unserer zentralen Forderungen.“

Grüne haben das Tempolimit hergegeben

Warum es dann nicht komme, fragte Lanz Habeck. Der: „Einer der Koalitionspartner hätte alles daran gehängt.“ Lanz bohrte mehrmals nach, fragte schließlich: „Will die FDP lieber nicht regieren, als langsam fahren?“ Habeck sagte, Sondieren sei ein Geben und Nehmen, „und das Tempolimit haben wir gegeben.“

Die RND-Journalistin Kristina Dunz dazu: „Ich finde, die Grünen sind in dem Sondierungspapier am schlechtesten weggekommen.“ Stimmt das? Es ging ja in den Ampel-Gesprächen nicht nur um das Tempolimit.

Andere Themen, das betonte Habeck, seien ja aus einer Klimaschutzperspektive viel wichtiger. Zum Beispiel die Energiewende, bei der Windräder eine wichtige Rolle spielten. Hier hätte die FDP in den Gesprächen Zugeständnisse signalisiert. Dennoch ein organisatorisches Ungeheuer, zumal Windradbau aktuell noch Ländersache ist, was nach dem Willen der Grünen aber nicht so bleiben soll.

Windräder für Markus Söder

Lanz legte den Finger in die Wunde: Ob man sich in Bayern dann auf mehr Windräder einstellen müsse? Da wurde Habeck recht deutlich: „Markus Söder wird dann auch in seinen Wald Windräder reinbauen müssen.“ Allerdings gebe es im Wald weniger „windhöffige“ Gebiete – das sind für Windkraft geeignete, eher flache Flächen – als in anderen Bundesländern, aber eben auch nicht „keine.“

Karin Prien von der CDU ergänzte, dass das auch für Baden-Württemberg gelte, wo Windräder jetzt auch nicht so zum Landschaftsbild gehören wie in Norddeutschland. Dass sich das in einer Ampel-Koalition ändern soll, könnte noch für viel Gesprächsstoff sorgen.

Zusammengefasst bewertete Habeck das Sondierungspapier als „megaambitioniert.“ Dem Stimmte Markus Lanz zu, die Aufgaben – Klimaschutz, Digitalisierung, Biotechnologie – seien riesig. Zuletzt war Robert Habeck als möglicher Finanzminister in Spiel gebracht worden, auch von Baden-Württembergs Finanzminister Danyal Bayaz. Ein anderer Anwärter auf den Posten ist ausgerechnet FDP-Chef Christian Lindner. „Wer wäre denn der bessere Finanzminister?“, wollte Lanz wissen. „Netter Versuch“, sagte Habeck.