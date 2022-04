RNA-Viren Wie die Viren zur Evolution beitragen

Lesen Sie aus unserem Plus-Angebot: mRNA – Hoffnungsträger im Kampf gegen Krebs

RNA-Polymerasen wiederum übersetzen in Menschen, Tieren, Pflanzen und Mikroorganismen Informationen auf dem Erbgut DNA in ein nahe verwandtes, aber deutlich unterscheidbares RNA-Molekül. Diese RNA wiederum enthält eine Vorlage, nach der Proteine und damit zentrale Biomoleküle der Organismen hergestellt werden. Anders als bei Tieren, Pflanzen, Pilzen und Mikroorganismen besteht das Erbgut von RNA-Viren allerdings nicht aus DNA, sondern aus RNA. Um dieses RNA-Erbgut zu vermehren, nutzen nicht nur Coronaviren, sondern die meisten RNA-Viren die RdRP, nach deren Verwandtschaft Matthew Sullivan und seine Gruppe jetzt in den Meerwasser-Proben der Tara-Expedition gefahndet haben.

Einer der dabei entdeckten, bisher unbekannten Virusstämme sind die Taraviricota-Viren. Nach den Analysen des US-Teams scheinen diese Erreger uralt zu sein. „Diese Studie ist daher ein wichtiger Beitrag zu alten und zentralen Fragen zur Evolution von RNA-Viren“, erklärt Charitè-Forscher Terry Jones: Aus den Vorfahren dieser Taraviricota-Viren könnten sich in der Zeit, als das Leben auf der Erde gerade erst entstanden war, auch sogenannte Retro-Elemente entwickelt haben, vermuten die US-Forscher dann auch in ihrem Science-Artikel.

Einfluss auf den Speichel in unserer Mundhöhle

Diese Retro-Elemente wiederum kommen im DNA-Erbgut von Tieren und Pflanzen vor und können dort unter bestimmten Umständen ihren angestammten Platz verlassen und an eine andere Stelle im Erbgut springen. Bei diesem Vorgang werden die Retro-Elemente zunächst wie jede andere Erbinformation auch in eine RNA übersetzt. Ein spezielles Enzym namens „reverse Transkriptase“, das zum Beispiel in Retroviren wie dem AIDS-Erreger HIV vorkommt, verwandelt diese RNA dann wieder in DNA, die an einer völlig anderen Stelle im Erbgut eingebaut werden kann.

Solche springenden Elemente haben zum Beispiel im Erbgut in den Speicheldrüsen der Mundhöhle des Menschen das Amylase-Gen aktiviert, das dort in vielen anderen Säugetieren nicht aktiv ist. Mit Hilfe dieser Amylase wiederum können Menschen die in vielen Pflanzen wie Getreide und Kartoffeln vorhandene Stärke besser verdauen als viele Tiere. Springende Elemente bedeuten für Menschen daher einen deutlichen Vorteil. Und zeigen so auch, wie wichtig die Evolution von Viren auch für die Entwicklung von Tier- und Pflanzen-Arten sein kann.