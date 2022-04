Gemeinsam mit seinem Geschäftsführerkollegen Necati Karakaya und dem insgesamt 10-köpfigen Team des familiengeführten Unternehmens bedienen sie Kunden mit kompetentem Reifenwechsel und Felgenservice in der Ludwigsburger Straße 11 in Marbach. Dabei legt Sükrü Ayhan großen Wert auf modernste Technik. So wird schon beim Einfahren des Kundenautos über Bodensensoren im Werkstattboden die Profiltiefe präzise vermessen. Dieser Service wird für alle Automarken angeboten, genauso wie „Smart Repair“, also die Reparatur kleiner Lackschäden beispielsweise an Türen oder im Frontbereich. Dabei stellt RKS durch beste Ausbildung der Mitarbeiter stets einen hohen Wissensstand für alle Bereiche sicher. Das zahlt sich aus und RKS sucht stets engagierte neue Mitarbeiter.