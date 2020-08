Riskantes Überholmanöver bei Steinheim Falscher Angeklagter gleich zwei Mal vor Gericht

Die Polizei fragte bei dem Kurierdienst nach und erfuhr dort, dass der Angeklagte immer diesen Citroën fahre. Die Vernehmung des Mannes gestaltete sich jedoch schwierig angesichts der Sprachbarriere. Das wurde noch in den Akten vermerkt, ehe der Führerschein kassiert wurde. Weil der Fall eindeutig erschien, waren zur folgenden Verhandlung am Amtsgericht Marbach keine Zeugen geladen. Doch im Gerichtssaal erklärte der Verteidiger des 36-Jährigen, dass sein Mandant, der erst seit 14 Tagen in dem Unternehmen beschäftigt war, zur Tatzeit nicht gefahren war. Also vertagte sich das Gericht, erstellte eine Lichtbildmappe und legte sie dem Zeugen vor. Der war sich unsicher und wollte den Fahrer daher persönlich sehen.