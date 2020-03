Risiken sollen vermieden werden Coronavirus führt zu weiteren Absagen

Auch die katholische Kirchengemeinde in Pleidelsheim reagiert entsprechend und lässt das geplante Brückenessen am Freitag, 5. März, nicht stattfinden. In einer Pressemitteilung teilt Klara Joas aus dem Vorstandsteam die Gründe mit: „Das Team reagiert damit auf das Risiko einer möglichen Coronavirus-Verbreitung“. Auch die Gauvertreterversammlung des Schwäbischen Albvereins Stromberggau am Samstag, 7. März, in Marbach findet nicht statt. Gaupressewart Helmut Hager kündigt an: „Sie wird zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden.“