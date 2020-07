Ringo Starr wird 80 Der unterschätzte Beatle

Mit dem Ende der Beatles 1970 kam Ringo Starr nicht gut zurecht, er versank im Alkohol, von dem er sich erst Ende der achtziger Jahre befreite. Immer wieder ging er mit Freunden auf Tournee, neben Jack Bruce auch mit Peter Frampton, Greg Lake (King Crimson), Joe Walsh (Eagles) und John Entwistle (The Who). Wer einen dieser Auftritte gesehen hat, wurde Zeuge, dass es dem gut gelaunt in der Mitte thronenden Schlagzeuger nur um eines ging: die Freude an der Musik zu leben.

Er nimmt weiterhin Alben auf

Das tut er auch im hohen Alter noch – an diesem Dienstag wird er achtzig Jahre alt. Sein aktuelles Album „What’s my ­Name“ erschien im Oktober 2019. Er nimmt im eigenen Tonstudio in Los Angeles auf und lädt sich prominente Freunde ein, zuletzt Joe Walsh, Edgar Winter und Steve Lukather (Toto).

Auf der Bühne ist Ringo Starr weniger präsent als früher, aber er hat seine Gene weitergegeben: Sein Sohn Zak Starkey (54) ist unter anderem mit den Britpoppern Oasis um die Welt getourt und spielt seit 1996 bei The Who, wo er den wilden Stil des früh verstorbenen Keith Moon in immer neue Sphären treibt.