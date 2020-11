Ringer verpasst die WM Corona-Nachwirkungen schwächen Frank Stäbler

Die Corona-Krise hat Frank Stäbler nie wirklich in Panik versetzt. Unterschätzt hat er die Gefahr zu keinem Zeitpunkt, doch als positiv denkender Mensch ließ er allzu große Ängste erst gar nicht an sich heran. Nun ist das anders. „Im Hinblick auf das, was das Virus mit meinem Körper gemacht hat, bitte ich alle, sich an die Vorgaben zur Eindämmung der Pandemie zu halten“, sagt Frank Stäbler. Abstand halten, Mund-Nasen-Schutz aufsetzen, keine Zusammenkünfte mit zu vielen Menschen – das ist es, was er meint.