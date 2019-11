Ringen RSV Benningen erkämpft ein Unentschieden

Benningen - Eine tolle Leistung haben die Ringer des RSV Benningen in der Oberliga Württemberg gezeigt. Gegen den Tabellendritten ASV Nendingen erkämpfte die RSV-Riege um Trainer Jens Barth am Ende ein verdientes 17:17-Unentschieden und hat nun als Sechster 10:14 Punkte auf dem Konto. „Schade, dass es am Ende nicht zu einem Sieg gereicht hat. Mit dem Unentschieden kann ich aber auch sehr gut leben, unsere Jungs haben wieder alles gegeben“, freute sich Barth nach der Begegnung über den Punktgewinn gegen die Gäste aus dem Donautal.