Rinder in Kirchberg bekommen eine neue Weide Ein trockener Stellplatz für die Rinder

Noch eine Woche zuvor standen die Wiederkäuer auf einer Weide an der Murr im Matsch. Und darüber regten sich etliche Spaziergänger so auf, dass sie das Veterinäramt informierten. Dessen stellvertretender Amtsleiter Philipp Benz betonte jedoch auf Anfrage dieser Zeitung: „Den Tieren ging es immer gut, sie kriegen Heu und hatten genug zu fressen, und auch den Matsch können sie bei einer trockenen Liegefläche recht gut ab.“ Dass sie die an der Murr nicht hatten, erklärt Benz so: „Die Plane vom Unterstand hat der starke Wind immer weggeweht, obwohl sie mit Seilen gespannt war.“