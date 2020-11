Riesentalent im „Tatort“ Hannah Schiller haut uns um

„Parasomnia“ gehört vermutlich zu den Filmen, die einen Nachwuchsschauspieler auf einen Schlag rausbringen: Paula Beer in „Bad Banks“, Franz Rogowski in „Transit“, Volker Bruch und Liv Lisa Fries in „Babylon Berlin“. Auch Hannah Schiller wird bleiben, prädestiniert fürs Rollenfach der schwierigen, intelligenten, komplexen Charaktere aus der Fridays-for-Future-Generation und schon jetzt unser Favorit für ein Biopic über Greta Thunberg. Davor warten aber noch andere Karriereschritte auf sie. Im April kommt Schiller, so Corona will, mit Dominik Grafs Kästner-Verfilmung „Fabian“ in die Kinos. Und in Serie geht sie auch: in einer Neuauflage der „Kinder vom Bahnhof Zoo“ auf Amazon Prime, wo sie eine der jungen, durch Drogen zerstörten Seelen spielt. Passt!