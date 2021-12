Riesenslalom Hector-Coup in Courchevel - Deutsche Ski-Damen ohne Punkte

Marlene Schmotz als 36. und Jessica Hilzinger als 43. verpassten wie schon am Vortag das Finale der besten 30. Die in den vergangenen Jahren von mehreren schweren Knieverletzungen geplagte Schmotz hatte beim Saisonauftakt in Sölden im Oktober drei Punkte geholt. Seitdem sind für die Athletinnen des Deutschen Skiverbandes (DSV) in diesem Winter im Riesenslalom noch keine weiteren dazu gekommen. Vergangene Saison hatte lediglich Andrea Filser 18 Zähler gesammelt. Seit dem Rücktritt von Olympiasiegerin Viktoria Rebensburg im September 2020 ist die alpine Kerndisziplin für die DSV-Damen eine Großbaustelle.