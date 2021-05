Riesenschildkröte galt schon als ausgestorben Riesenschildkröte auf Galápagos entdeckt

Wiederentdeckte Tierarten

Biologen entdecken jedes Jahr rund 20 000 neue Tier- und Pflanzenarten. Ein besonders reichhaltiges Refugium für bisher unbekannte Spezies ist die Mekong-Region in Südostasien,wie die Umweltstiftung WWF berichtet. Wegen ihrer enormen biologischen Vielfalt ist sie ein Paradies für Entdecker. Weitere zehn Millionen Tier- und Pflanzenarten weltweit – fünfmal mehr als bereits bekannt – warten nach Angaben von Experten noch auf ihre Entdeckung.

In unserer Bildergalerie zeigen wir einige der in den vergangenen Jahren in der Schatztruhe der Natur neu aufgefundenen Tierarten.