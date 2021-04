Riesen-Statuen in Brasilien Neue Christus-Statue löst Wettstreit aus

„Rio de Janeiro ist immer noch wunderschön, die ganze Welt weiß das bereits. Kommt jetzt alle und lernt die Schönheiten von Encantado und dem Taquari-Tal kennen“, antwortete Jonas Calvi, Bürgermeister von Encantado im Bundesstaat Rio Grande do Sul.

Christus-Statue 1921 eingeweiht

Paes nahm die Einladung an und kündigte an, für die Ende des Jahres geplante Eröffnung bereitzustehen. Während der Christus von Rio im Oktober 1921 eingeweiht wurde, begann der Bau der Statue in Encantado im Juli 2019.

Sie wurde von den Künstlern Genésio Gomes Moura und Markus Moura, Vater und Sohn, konzipiert, um wie in Rio Touristen anzuziehen. Ein Aufzug soll die Besucher im Inneren der Figur zu einer Aussichtsplattform auf Höhe der Brust bringen, von wo sie einen Blick über das Tal haben.

Die Spannweite der Arme beträgt 36 Meter. Die Baukosten betragen laut Medien rund 300 000 Euro, die die Vereinigung der Freunde Christi allein aus Spendengeldern aufbringen will.