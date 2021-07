Riesen-Bärenklau So erkennen Sie die giftige Pflanze

Ursprünglich stammt der Riesen-Bärenklau aus dem Kaukasus und kam im 19. Jahrhundert nach Europa. Mittlerweile ist das Gewächs auf dem Kontinent weit verbreitet, auch in Deutschland. Vor allem an Flüssen, Bächen und am Waldrand wächst der Riesen-Bärenklau. Aber auch in Gärten ist er zu finden.