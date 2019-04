Rielingshausen/Reiten Dressurreiten findet viele junge Fans

Marbach-Rielingshausen - In der Meldestelle beim RFV Murrgau geht es zu wie in einem Taubenschlag. Eine Mutter kommt mit ihrer Tochter herein, um sich die Startnummer geben zu lassen. Immer wieder klingelt das Telefon, Reiter sagen kurzfristig ab oder wollen noch bei einem weiteren Wettbewerb starten. Im Minutentakt öffnet sich eine Tür, durch die Papiere hereingereicht oder herausgegeben werden. Zum Essen kommt Anne Gebhardt nur in Etappen, immer wieder muss sie die Gabel aus der Hand legen. Doch die 34-Jährige bleibt im Turniertrubel die Ruhe in Person, schließlich macht sie den Job in der Meldestelle seit gut 15 Jahren. „Zwei Jahre nach meinem Abitur habe ich damit angefangen“, erinnert sie sich. Gebhardt ist eine von rund 100 Ehrenamtlichen, die dafür gesorgt haben, dass das Dressurturnier des RFV Murrgau am vergangenen Wochenende reibungslos über die Bühne gegangen ist. „Wir haben viele Rückmeldungen von Reitern bekommen, die sich für die gute Organisation bedankt haben“, erzählt sie. Das Gros der Teilnehmer kommt aus dem Großraum Ludwigsburg, aber auch aus Schwäbisch Hall, Heilbronn oder Leonberg. Eine Reiterin ist sogar aus Mannheim auf die Anlage in Rielingshausen angereist.