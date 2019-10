Rielingshausen Neue Chefin könnte mehr als Zwischenlösung sein

Bei ihrer Vorstellung im Ortschaftsrat sagte die Steinheimerin jetzt, dass sie Rielingshausen eigentlich nur von der Durchfahrt gekannt habe. „Meine Schwiegermutter hat in Fornsbach gewohnt“, erklärte sie. Inzwischen hat sie sich aber schon fast ein bisschen in den Marbacher Stadtteil verliebt. „Ich finde den Ort total bezaubernd und fühle mich auch sehr wohl hier an der Schule“, erläuterte Birgit Gartner, die vom Staatlichen Schulamt für ein Jahr nach Rielingshausen abgeordnet wurde – zugleich aber weiter auch als Konrektorin an der Grünlandschule in Freiberg wirkt. Von dort hat sie einen Kollegen nach Rielingshausen mitgebracht, eine andere Lehrkraft aus Bönnigheim sei jetzt ebenfalls zum Kollegium gestoßen, das damit alles in allem aus drei alten und drei neuen Pädagogen bestehe. „Das ist ganz spannend“, meinte Birgit Gartner. Die einen wollten neue Ideen einbringen, der alte Stamm weise darauf hin, dass doch alles funktioniert, so wie es ist. „Da schauen wir gerade, dass wir das zusammenbekommen“, berichtete Gartner.