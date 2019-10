Rielingshausen/Motorsport Von der Play-Station ab aufs Siegerpodest

Da steht er also, auf dem Siegertreppchen. Obwohl er erst wenige Jahre zuvor mit Handball aufgehört und eine neue Herausforderung gesucht hat. Im Rennsport wird er damals fündig. „Ich hatte immer Michael Schumacher in der Formel 1 verfolgt. Für Rennen wie in Japan bin ich nachts aufgestanden“, erinnert er sich. Als dann bei der Übertragung des 24-Stunden-Rennens in zwei Jahren hintereinander die Rede davon ist, dass sowohl Profi- als auch Amateurfahrer Teil des Rennens sind, kann er das erst gar nicht glauben. „Das sind doch bestimmt alles Profis.“ Also informiert er sich, stößt auf die Amateurklasse und leckt Blut.

Vor seinem ersten Ausflug zum Nürburgring, für den er ein Auto mieten möchte, um ein paar Runden zu drehen, bereitet er sich gewissenhaft vor. Magg grinst: „Ich habe mir extra eine Play-Station gekauft, um darauf beim Rennspiel die Strecke kennenzulernen.“ Er schaut sich YouTube-Videos an, wie der Kurs gefahren wird. Und dann sitzt er selbst in einem Suzuki Swift. „Die erste Runde kam mir so vor, als wäre ich schon mal hier gewesen. War ich aber nie.“ Wenige Wochen später absolviert er die nächste Touristenfahrt. „Da war klar, dass ich dranbleibe und sehen möchte, wie weit ich komme.“

2012 war das. Da ihm die Motorsportszene unbekannt ist, absolviert er Fahr- und Drifttrainings, um ein Gefühl fürs Auto zu bekommen, fährt Kart. Schon 2013 legt er die Lizenz ab, um Rennen fahren zu dürfen. Er lernt das Reglement und die Flaggen kennen, verbessert sich darin, das Auto zu bewegen. 2014 mietet er sich bei einem Rennfahrer ein, um mit ihm bei der Rundstrecken Challenge Nürburgring (RCN) zu starten. „Er hatte Leute gesucht, die er beim Einstieg in den Rennsport unterstützen kann. So wurde er mein erster Coach.“ Bei der RCN geht es nicht darum, dauerhaft Vollgas zu geben, sondern vorgegebene Zeiten und Rundenzahlen einzuhalten. Den Kopf einzuschalten. Magg und sein Teamkollege werden auf Anhieb Dritter. „Ab diesem Punkt gab es kein Zurück mehr“, sagt Christoph Magg. An sechs der acht RCN-Rennen sind sie am Start. „Da habe ich mithilfe von Daten und Videos auch die Feinoptimierung gelernt. Eine wichtige Erfahrung für meine Entwicklung.“

In der Folge ist er für weitere Teams im Einsatz, ehe er 2016 den Sprung zum ambitionierten Adrenalin-Team schafft. Die Suzuki-Zeit liegt da länger zurück, jetzt sitzt er in einem BMW E90 325i. Und dank guter Ergebnisse und einer weiteren Lizenz für die Nordschleife darf er noch im selben Jahr in die darüber stehende VLN-Serie schnuppern, die echte Rennen beinhaltet. Bereits 2017 ist er nur noch – bis heute – in ihr aktiv. Über sie gelingt ihm auch der Sprung ins Starterfeld des 24-Stunden-Rennens. Zwei Jahre später der Sieg. „Da passte alles: Das Konzept, das Fahrerteam, die Mechaniker, die Ausrüstung, alles. Nur kam der Sieg gefühlt zu früh – ich war doch erst so kurz dabei.“

Sich ein neues Ziel zu setzen, ist seither nicht einfach – das Ultimum hat der sich in Elternzeit befindende Magg, der ab dem neuen Jahr als selbstständiger Webmaster arbeiten möchte, schließlich erreicht. „Und Profifahrer werde ich nie werden“, bleibt er realistisch. Den Ehrgeiz, in der VLN-Serie erfolgreich zu sein, hat er aber weiterhin in sich. „Wenn, dann mache ich es richtig“, verdeutlicht er. Schließlich unterstützt ihn seine Familie nicht nur moralisch, sondern auch finanziell. „Ein Zurücklehnen wird es bei mir nicht geben. Vorher höre ich auf.“

Aus dem Rennsport Einnahmen zu generieren gestaltet sich schwierig, Sponsoren gibt es aber. „Je besser man selbst fährt, desto niedriger sind die eigenen Kosten“, so Magg, der als weiteres Standbein als Coach von Rennfahrer-Neueinsteigern wirken und Taxifahrten auf dem Nürburgring anbieten möchte. Seinem Vater hat er ein solches Erlebnis bereits bereitet. „Das alles geht ja auch nicht ohne das passende Umfeld. Ich bin dankbar für die Unterstützung, gerade auch dafür, dass meine Frau hinter der Sache steht.“ Wie viel Zeitaufwand der Sport mit sich bringt, wird am Jubiläum deutlich, das Christoph Magg am Wochenende feierte: Er fuhr seine 1000. Runde auf dem Nürburgring. Jene auf der Play-Station nicht eingerechnet.