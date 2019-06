Rielingshausen/Motorsport „Ich kann das gar nicht fassen – das ist wirklich verrückt“

Und auch das Getriebe hielt, nachdem dieses wegen eines Schadens zwei Tage vor dem Rennstart noch komplett ausgetauscht werden musste. „Den ersten Qualilauf am Donnerstag haben wir dadurch verpasst, und am Freitag haben wir nur noch unsere Pflichtrunden gedreht.“ Die brachten dem Pixum Team Adrenalin Motorsport in der V4-Klasse immerhin Startplatz drei von zehn ein. „Wir konnten uns dann auch immer vorne halten“, erklärt Magg den Kampf zwischen den Positionen eins und zwei. Auch in der Nacht saß der Rielingshäuser am Steuer, genauer gesagt von 0.30 bis 3.30 Uhr. „Normalerweise wechseln wir den Fahrer bei jeder Tankfüllung und bei jedem Reifenwechsel. Sprich nach acht Runden beziehungsweise 90 Minuten.“ Seine Einsatzzeit in der Nacht war dann doppelt so lang, damit die Teamkollegen sich ausruhen konnten. „Man versucht zu schlafen, so richtig kann man das aber nicht“, so Christoph Magg über die nächtlichen Pausen.