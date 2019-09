Rielingshausen/Motorsport Ein Rielingshäuser Rookie mischt die Szene auf

Das zweite Rennen lief extrem chaotischer. Bereits in der Startaufstellung begann es wieder leicht zu regnen. Alle Fahrer waren angespannt, denn ihre Maschinen waren mit Slicks ausgestattet. Es stand zur Diskussion, das Rennen zu verschieben, um auf Regenreifen umzurüsten. Die Rennleitung entschied jedoch, mit Slicks in die Warmup-Runde zu fahren, was bereits in der ersten Kurve für Stürze sorgte. Daraufhin wurde das Rennen dann doch abgebrochen und zum Regenrennen erklärt. Bei hektischem Treiben im Fahrerlager wurden die Motorräder auf Regenreifen umgerüstet, um innerhalb der vorgegebenen 15 Minuten wieder am Startplatz zu stehen. Beim Rennstart hatte Colin Beischroth wiederholt das Nachsehen und musste sich in der ersten Kurve als Fünfter einreihen. Drei Runden später aber ein vergleichbares Bild zum ersten Lauf: Fehlerfrei und mit deutlichem Vorsprung konnte er auch diesen Lauf für sich entscheiden. Ein wahnsinnig gutes Ergebnis, mit einem unterlegenen Motorrad solch eine Performance abzuliefern.

Aufgrund der sehr guten Ergebnisse hat sich die Familie Beischroth entschieden, nächstes Jahr die gesamte Meisterschaft mit Colin zu absolvieren. Die Anforderung wird hochgeschraubt und man wird sich in der Klasse S2 einschreiben. Um Colins Potenzial in der höheren Klasse auch podiumsorientiert einbringen zu können, muss nun ein konkurrenzfähiges Motorrad beschafft und nach weiteren Sponsoren Ausschau gehalten werden.