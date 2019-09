Rielingshausen Evangelischer Kindergarten bekommt Frischzellenkur

Wobei mit den nun zu investierenden 1,6 Millionen Euro nur die Kosten für jene Arbeiten abgedeckt sind, die am Gebäude anfallen. On top kommen 400 000 Euro, die die Stadt für die Beschaffung von Kindergarten-Containern in die Hand nehmen muss. Die Module werden an der Backnanger Straße platziert. Dorthin werden die bis zu 60 Mädchen und Jungs ausgelagert, solange in ihrem eigentlichen Domizil gehämmert wird. „Es wird in die Grundstruktur des Kindergartens eingegriffen, sodass die Sanierung nicht bei laufendem Betreib stattfinden kann“, erklärte Jan Trost. In dem Interimsbau werden die zwei Gruppen mit über Dreijährigen und die zehn Kleinkinder zehn bis zwölf Monate untergebracht sein, kündigte der Rathauschef an. Die Ausquartierung soll im Sommer 2020 über die Bühne gehen, also just dann, wenn der Anbau an den zweiten Rielingshäuser Kindergarten im Gässle fertig ist. Denn dann gibt es frische Betreuungs-Kapazitäten im Ort und die ersten Behelfsmodule, die in der Backnanger Straße am 4. November betriebsbereit sein sollen, werden frei für die Kids aus dem evangelischen Kindergarten. Weil die Container aber nicht für alle 60 Mädchen und Jungs von dort reichen, wird die Kommune bis nächsten Sommer weitere Behelfsräume ordern – wofür besagte 400 000 Euro benötigt werden.