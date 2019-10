Rielingshausen Entscheidung zu Kindergarten vertagt

Schon viel weiter ist die Stadt mit einer anderen Angelegenheit, die direkt mit dem geplanten Umbau des evangelischen Kindergartens, aber auch den Engpässen bei den Betreuungsplätzen in Rielingshausen zusammenhängt. So soll auf dem Grundstück in der Backnanger Straße 7 eine provisorische Kindertagesstätte erstellt werden. Das Areal befindet sich östlich vom Gemeindehallen-Parkplatz und gehört zu einem Flächenpaket, das die Kommune erworben habe, sagte der stellvertretende Bauamtsleiter Ralf Lobert im Ortschaftsrat. In einem ersten Abschnitt sollen dort auf der westlichen Hälfte Container für eine Betreuungsgruppe aufgestellt werden. Sobald der Anbau im Kindergarten im Gässle Mitte 2020 fertig ist, können die Kids dorthin wechseln und die Module wieder verlassen. Dann rücken aber schon die Mädchen und Jungs aus den drei Gruppen des evangelischen Kindergartens an, der nicht während des laufenden Betriebs saniert werden kann. Um all diese Kinder in der Backnanger Straße 7 unterbringen zu können, müssen allerdings im kommenden Sommer oder Herbst zusätzliche Container aufgestellt werden. „Das Volumen wird dann vervierfacht“, kündigte Ralf Lobert an. Das wird bewerkstelligt, indem Container an die zu dem Zeitpunkt schon bestehenden Module angedockt werden und dann eine zweite Ebene aufgesattelt wird, sodass der Komplex im Endausbau zweigeschossig sein wird. Vorgesehen sind nicht nur klassische Betreuungsräume, sondern unter anderem auch ein Schlafraum und ein Büro. Im Außenbereich wird es Spielflächen samt einem Sandkasten geben.