Rielingshausen bekommt ein neues Feuerwehrhaus Floriansjünger sollen bald ein neues Zuhause haben

Marbach-Rielingshausen - Das derzeitige Feuerwehrhaus der Abteilung in Rielingshausen ist angesichts seiner Abmessungen fast schon ein Kuriosum. Einen Wagen der Einsatzkräfte musste man sogar tieferlegen, damit er überhaupt in das niedrige Domizil in der Paul-Gerhardt-Straße gesteuert werden kann. Da das Anwesen auch schon in die Jahre gekommen ist, wünschen sich die Floriansjünger seit Langem ein modernes Magazin für den Stadtteil. Diesem Ansinnen kommen sie nun immer näher. Wenn alles glattgeht, könnten die Bagger an dem neuen Standort bereits im Frühjahr 2022 anrücken. „Das ist das Ziel“, sagt der Bürgermeister Jan Trost.