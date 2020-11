Rielingshäuser Ortschaftsräte diskutieren später Steinbruch von der Agenda genommen

Am Tag nach der Sitzung des Planungsausschusses trafen sich die Mitglieder des Technischen Ausschusses (AUT) des Marbacher Gemeinderates. Die Firma Klöpfer möchte in Rielingshausen eine Anlage, in der Sande für Beton gewonnen werden, um weitere Elemente ergänzen. Die sogenannte Kammerfilterpresse ist etwa neun Meter hoch, über sie könnte, angedockt an eine bestehende Anlage zur Gewinnung von Sanden, ein weiterer Feststoff generiert werden.