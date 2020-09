Richy Müller wird 65 Falscher Name, Lederjacke, Porsche-Faible

Als Terrorist in „Die innere Sicherheit“

Nach Theaterrollen in den 80ern kehrte er zurück vor die Kamera, übernahm Hauptrollen in „Irren ist männlich“, als getriebener Ex-Terrorist und Vater in „Die innere Sicherheit“ von Christian Petzold und in der Gudrun Pausewang-Verfilmung „Die Wolke“. Für seine Rolle als Gutsverwalter im Spielfilm „Poll“ wurde er 2011 mit dem Deutschen Filmpreis für die beste männliche Nebenrolle ausgezeichnet. „Es war immer mein Ziel, in die Haut anderer Menschen zu schlüpfen“, sagt Müller. „Die Figuren sind wichtig, nicht die Darsteller.“