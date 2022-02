Richtiges Verhalten bei Fundsachen Darf ich gefundenes Geld behalten?

Stuttgart - Geld auf der Straße zu finden erfreut den Finder. Wenige Menschen machen sich in dem Moment Gedanken, ob man den Fund auch tatsächlich einfach so behalten darf. Bitter wird es, wenn man nach dem Fundrecht handelt, denn laut diesem darf nicht alles, was man auf der Straße findet, auch behalten werden. Dabei kann der unehrliche Finder sogar wegen Vorsatzes oder grober Fahrlässigkeit zur Verantwortung gezogen werden.