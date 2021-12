Rheinland-Pfalz Mann bricht in Pension ein – und schläft nackt im Bett

Hinterweidenthal - Überraschung für den Betreiber einer Pension im südwestpfälzischen Hinterweidenthal: In einem seiner Betten lag am Freitag ein ihm unbekannter Mann - und dann auch noch nackt. Der 65-jährige „ungebetene Gast“ habe sich unerlaubt Zutritt zur Pension verschafft, um sich dort auszuruhen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Dafür habe er sich nackt ausgezogen und ins Bett gelegt.