Revue in Marbach Ein launiger Blick in die Historie

Die Geschichte des Südweststaates ist auch eine Geschichte der Integration, von Heimatvertriebenen, Gastarbeitern und Geflüchteten. Und schnell wurde klar: Die Gefühle von Vertriebenen, die nach dem Krieg im Ländle gekommen sind, unterscheiden sich kaum von denen der Gastarbeiter, die in den 70er Jahren ins Wirtschaftswunderland Deutschland strömten und nicht willkommen waren: Sie lebten in diesem Land, aber das Land lebte lange nicht in ihnen. Udo Jürgens bringt es in seinem Griechischen Wein auf den Punkt. Eine weitere Botschaft des Abends war: Baden-Württemberg steht für Autos, für Genuss, für Rap à la Fanta 4 und von dort kommen auch die Fußballweltmeister Jürgen Klinsmann und Guido Buchwald.

Natürlich wurde das bis heute eher komplizierte Verhältnis von Badenern und Schwaben gestreift. Vor allem die Süd-Badener taten sich mit dem Konstrukt schwer, lehnten das neue Bundesland in der Abstimmung 1952 ab – unterlagen aber. Dabei kam auch zur Sprache, dass die Badener – anders als die Württemberger schon 1848/49 eine Demokratie zum Ziel hatten und viel später in den 1980er Jahren mit kreativem Protest den Bau des Kernkraftwerks in Wyhl verhindert hatten. Ein einmaliger Vorgang in der BRD.

Natürlich darf der Slogan „Wir können alles. Außer Hochdeutsch“ nicht fehlen, mit dem Baden-Württemberg Maßstäbe gesetzt: Der selbstironische und selbstbewusste Spruch hat es geschafft, die Schwaben in ein neues Licht zu rücken; plötzlich wurde ihnen Humor zugetraut. Nicht ganz so geglückt empfinden viele den neuen Slogan „Willkommen in The Länd“. Doch auch das hat Birger Laing ironisch-liebevoll interpretiert und die Revue schließt mit dem Song: „This Länd is my Länd, this Länd is your Länd.“