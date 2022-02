Review zur True-Crime-Doku Der Mord an Walter Sedlmayr neu erzählt

Stuttgart - Am 14. Juli 1990 wird in München der Schauspieler Walter Sedlmayr in seiner Wohnung ermordet. Sedlmayr war nicht nur TV-Star, er war eine überlebensgroße Projektion der Volksseele: ein bayerisches Urvieh, grantig und kantig, bauernschlau-listig, derb, pragmatisch, trotzdem sentimental. Er war über alles Bajuwarische hinaus eine schillernde Symbolfigur deutschen Spießertums. Die einander sehr ähnlichen Typen, die er spielte, reizten das Unsympathische an sich so aus, dass sie einem sympathisch wurden. Aus ihrem völligen Verzicht auf Entgegenkommen erwuchs schon wieder Charme.