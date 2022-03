Rettungswesen Weichen für Feuerwehrhaus gestellt

Lärmgutachten ist geplant

So fiel ein Gebiet nach dem anderen durchs Raster – und die Stadt forciert den Neubau auf den insgesamt drei Parzellen am Ortsrand nach Marbach, die sich die Kommune schon allesamt hat sichern können. In einem ersten Schritt soll der Flächennutzungsplan angepasst werden. Dafür sprach sich der Ausschuss einstimmig aus. Ziel ist, ein Feuerwehrgerätehaus mit großem Schulungsraum im Obergeschoss zu errichten. Letzterer könne auch von Externen wie dem Ortschaftsrat für Sitzungen genutzt werden, sagte Baldermann. Außerdem sollen 29 feste Parkplätze plus weitere, wasserdurchlässige Ausweichstellplätze entstehen. Den Anwohnern ist vor allem ein Herzenswunsch, dass die Geräuschkulisse nicht überhandnimmt. Ein Gutachten soll klären, wie das gewährleistet werden kann. Auch die Verkehrssicherheit hat man im Blick. Eine Untersuchung soll klären, was in dem Zusammenhang bei der Ein- und Ausfahrt der Feuerwehrfahrzeuge zu regeln wäre, auch mittels Hinweisschildern, erläuterte Baldermann.