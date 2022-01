Rettungsdienst auf Silvesterfeier Feiernde essen Haschkekse bis der Arzt kommt

Weißenfels - Bei einer familiären Silvesterfeier in Sachsen-Anhalt hat der Genuss von Haschkeksen zu Übelkeit und Magenschmerzen geführt. Die vier Feiernden in Weißenfels hatten noch vor Mitternacht den Rettungsdienst gerufen, wie die Polizei am Samstagmorgen mitteilte.