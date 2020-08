Rettungsaktion auf Pazifik-Insel Verschollene zeichnen großes SOS in Sand – Rettung

Hubschrauber versorgt Vermisste

Suchtrupps im zu den USA gehörenden Guam baten um Hilfe und Australien schickte das Kriegsschiff „Canberra“, das sich auf dem Rückweg von einem Manöver in Hawaii befand. Am Sonntag, nach knapp drei Tagen, entdeckten Flugzeuge das SOS Zeichen am Strand von Pikelot – 190 Kilometer vom Ausgangspunkt der Bootsfahrer entfernt, wie das australische Verteidigungsministerium mitteilte.