Rettung zwischen Affalterbach und Kirchberg Unfall auf eisglatter Fahrbahn

Affalterbach/Kirchberg - Auf eisglatter Straße ist am Dienstag um 10.21 Uhr eine Autofahrerin, die zwischen Affalterbach und Kirchberg unterwegs war, von der Straße abgekommen. Das berichtet die zuständige Polizeidienststelle in Aalen. Die Straße war so rutschig, dass die Autofahrerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor und von der Fahrbahn abkam. Nach ersten Informationen überschlug sich der Opel Corsa dabei und blieb auf der Seite liegen. Weil die Fahrerin erst vor kurzer Zeit eine Operation gehabt hatte, so die Polizei, konnte sie sich nicht selbst aus dem Wagen befreien. Deshalb kam ihr die Feuerwehr zur Hilfe, heißt es. Zwei Rettungsfahrzeuge und ein Notarzt waren ebenfalls vor Ort.