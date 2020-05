Retrospektive Gottorf kehrt mit großer Fetting-Schau zurück

Insgesamt sind mehr als 130 Gemälde, Bronzen sowie Zeichnungen und druckgrafische Blätter zu sehen. Ein Schwerpunkt der Schau liegt auf einer Serie überlebensgroßer Werke, die mehrere Leinwände einnehmen und monumental in ihrer Wirkung sind. Darunter ist auch das Porträt des Tänzers und Modells Desmond Cadogan "Here are the lemons" aus dem Jahr 2015, das namensgebend für die Ausstellung ist.