Restprogramm des VfB Stuttgart Diese Gegner warten noch auf das Matarazzo-Team

In den verbleibenden fünf Partien scheint der ganz große Druck für die Mannschaft von Trainer Pellegrino Matarazzo somit nicht da zu sein. Dennoch will der Aufsteiger am Ende der Saison möglichst viele Zähler auf dem Konto für sich verbuchen – und gerade gegen die ambitionierten Kontrahenten aus dem oberen Drittel der Liga auf Augenhöhe agieren. Nicht zuletzt gilt es für den Verein mit dem Brustring, nach 34 Runden eine möglichst gute Endplatzierung vorzuweisen. Einerseits aus Prestigegründen – andererseits mit Blick auf die künftige Verteilung der TV-Gelder.