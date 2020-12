«Ressortabstimmung läuft noch» Koalition vertagt Lieferkettengesetz auf das nächste Jahr

Da das Thema in der letzten Kabinettssitzung des Jahres am Mittwoch nicht behandelt wurde, ist frühestens 2021 mit einem zwischen den Ministerien abgestimmten Gesetzentwurf zu rechnen. "Die Ressortabstimmung zu diesem Thema läuft noch", sagte ein Sprecher des Bundeswirtschaftsministeriums in Berlin.