Respekt nicht verlieren Uwe Ochsenknecht hat Partnerschaftstipp parat

Ochsenknecht bezeichnete in der "Augsburger Allgemeinen" seine Männerfreundschaft zu Lauterbach als eine der wenigen in der Film- und Fernsehbranche: "Seit wir uns seit Mitte der 80er Jahre kennen, halten wir Kontakt, soweit das möglich ist. Wir respektieren uns sehr und sind füreinander da. Beim Drehen waren wir wieder miteinander beim Abendessen. Das ist schön. So eine Freundschaft ist selten in unserer Branche." Er könne verraten, dass zwar keine Fortsetzung von "Männer" geplant sei, aber etwas in der Luft liege: "Wir planen etwas. Sieht ganz gut aus, dass es stattfinden wird."