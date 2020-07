Reproduktionszahl bei 0,83 Corona-Lage beruhigt sich: 466 registrierte Neuinfektionen

So haben die lokalen Behörden dem Robert Koch-Institut (RKI) zuletzt 466 Corona-Infektionen innerhalb eines Tages gemeldet (Datenstand 1.7., 0.00 Uhr). Damit entspricht die Zahl der Neuinfektionen innerhalb eines Tages in etwa den Werten vor den großen Ausbrüchen Mitte Juni - etwa im Landkreis Göttingen, im Kreis Gütersloh oder in den Berliner Bezirken.