Reportage Mit Tempo 11 den Neckar aufwärts

Strüber und Schatz müssen die Augen offenhalten. Einer trägen Wasserschlange gleich treibt ein dickes Tau im Neckar, steuerbord voraus, also rechts. Die „Marbach“ gleitet heran, wird sehr langsam. Mit Hilfe einer langen Stange mit Haken an der Spitze fischt Schatz vom Prahm aus den Fremdkörper heraus und legt ihn in der Wanne ab. „Taue im Wasser sind gefährlich“, erklärt Sven Strüber. Die starken Kunststoffseile können sich blitzschnell um Schiffsschrauben oder Propeller im Antrieb wickeln; dann droht ein Motorschaden.

Jeder Streckenkilometer mit großem Schild angezeigt

Die Männer mustern auch die Uferbereiche sorgfältig. Bei den Unwettern der vergangenen Wochen sind große Äste, auch Baumkronen oder sogar ganze Bäume ins Wasser gestürzt. „Die müssen wir alle rausholen“, sagt Strüber. „Alles Hindernisse für die Schiffe. Man kann unsere Arbeit vielleicht mit der einer Straßenmeisterei vergleichen.“

Wie im Straßenverkehr gibt es am Fluss Schilder und Zeichen für die Schiffsführer und auch für jene, die den Neckar in der Freizeit nutzen, sei es im eigenen Boot oder als Stand-Up-Paddler. Jeder Streckenkilometer ist mit einem großen Schild angezeigt, alle 100 Meter steht ein weißer Pfosten, jeweils zur genauen Positionsbestimmung. Kurz vor Hoheneck liest man auf einem Schild „Ukw 82“. „Das ist die Frequenz der Schleuse in Poppenweiler“, erklärt Strüber. „Darüber treten wir in Funkkontakt. Die müssen natürlich wissen, wenn sich ein Schiff nähert, das in die Schleuse will.“

Manchmal hilft nur das Ausbaggern

Doch die „Marbach“ fährt heute nicht so weit. An Backbord, auf der linken Seite, taucht die Tonne auf, um die es geht: ein leuchtend roter Schwimmkörper, der warnt, dass hier die Fahrrinne endet. Ganz langsam tuckert das Schiff heran, Schatz inspiziert die Markierung, vermisst über GPS exakt ihre Position, den Abstand zum Ufer. „Alles in Ordnung!“ Bei Hochwasser kann es zu Verlagerungen kommen, obwohl der Schwimmkörper mit einer zwölf Meter langen Kette im Neckargrund festgemacht ist. Die Tonne als Warnzeichen: Die freie, sichere Fahrt ist das oberste Ziel des WSA. „2,80 Meter Tiefe muss der Neckar in der Rinne für die Schiffe mindestens haben,“ sagt Isabell Fels, die Amtsleiterin. Zur Kontrolle kann die „Marbach“ mit einem anderen Beiboot, dem sogenannten Peilrahmen gekoppelt werden. Diese Rahmen, ein metallenes Gestänge, werden bis auf die Sohle abgesenkt. So lässt sich der Untergrund überprüfen. Werden größere Hindernisse oder Ablagerungen entdeckt, hilft manchmal nur das Ausbaggern, so Isabell Fels.

„Es ist immer auch noch ein bisschen Romantik dabei“

Doch generell ist der Neckar eine gut zu pflegende Wasserstraße – infolge der vielen Staustufen fließt er meist regelmäßig, ohne große Schwankungen. Ausgeglichen eben, fast so wie die Besatzung der „Marbach“. Strüber und Schatz jedenfalls ist bei dem, was sie tun und wie sie es tun, Souveränität und Zufriedenheit anzumerken. „Ich bin seit 30 Jahren dabei,“ meint der Schiffsführer, „ich schätze die Abwechslung hier, und natürlich die viele frische Luft…“, fügt er mit einem Lächeln hinzu. Eduard Schatz gefällt, „dass wir so viele verschiedene Aufgaben haben.“ Der Matrose kann auch selber das Steuer übernehmen. „Wir machen Handwerksarbeiten, wir fahren, inspizieren, reinigen oder wir arbeiten am Computer.“ Mit einem Augenzwinkern meint er: „Und es ist immer auch noch ein bisschen Romantik dabei.“