Reportage auf der Baustelle in Marbach Neues Rathaus erzählt von alten Zeiten

Alt neben Neu, stabiler Beton neben denkmalgeschütztem Fachwerk – das ist die architektonische Pointe des giebelständigen Neubaus, in den Teile der Marbacher Verwaltung Mitte nächsten Jahres einziehen sollen, wenn der Zeitplan eingehalten wird. Dass der Fahrplan am Ende hinhaut, darüber wacht Markus Kaiser, der stellvertretende Bauamtsleiter der Stadt Marbach. „Ich bin zuversichtlich, dass wir im Sommer fertig werden“, sagt er, der als ein künftiger Nutzer selbst mit am meisten daran interessiert sein dürfte, dass das Werk am Ende die vielen Meister lobt, die am Bau unter der Regie des Büros Ludwig und Ulmer beteiligt sind.