Reportage am Freitag Wenn der Kosovo für Indien spielt

Erdkundekenntnisse spielerisch erwerben

Für den geordneten Ablauf bei so vielen Spielern braucht es klare Spielregeln, die in 16 Punkten für alle transparent aushängen. Und wo das noch nicht ausreicht, kann ein Schiedsrichter zur Überwachung des Spiels angefordert werden. Doch der wird nicht oft gebraucht.

An Tisch 1 spielt Kiara mit Opa Andreas. Nebenan an Tisch 3 vertreten Teo und Phil das Team Pakistan ganz professionell mit ihren selbst gestalteten T-Shirts. Viele Schülerteams haben sich intensiv mit dem von ihnen vertretenen Land beschäftigt. So trägt ein Tischkickerturnier spielerisch zum besseren Erdkundeverständnis bei.

Selbst an einem so strahlend schönen Tag bleiben die Konflikte des Weltgeschehens auch in der fröhlichen Welt der Marbacher Grundschüler nicht an der Pforte außen vor. Fieberhaft ändert Florian Kießling-Bauer die Startlisten. Eigentlich sollte ein Team aus der Ukraine mitmachen, das jetzt nun doch nicht zustande kam. Gut, dass Kießling-Bauer praktisch nichts erschüttern kann. Schließlich ist der Lehrer ein routinierter Organisationsprofi für solche Veranstaltungen. An seinem Schulstandort in Ingersheim gibt es eine vergleichbare Veranstaltung. Nur kurze Zeit zuvor hat er an der dortigen Schillerschule ebenfalls ein Turnier organisiert. Doch auch jeder andere Helfer leistet Außergewöhnliches, wenn wartende Kinderschlangen gesättigt, die Torwand betreut oder T-Shirts für die Kinder im Minutentakt bedruckt werden.

Jedes Team bekommt eine Medaille

Gibt es Wartezeiten für die Teams, ist für Unterhaltung zwischendurch gesorgt. Im hinteren Bereich des Schulhofs ist eine Torwand. Hier kann jeder ordentlich Dampf ablassen, was sich an Spannung an den Kickertischen aufgebaut hat. Wem das noch nicht reicht, geht an den Seilkletterturm und beruhigt seine Nerven für das nächste Match. Bei den Tischfußballspielen wird um jeden Ball gefightet und um jeden Zentimeter gekämpft.

Zwischen den Kickertischen gibt es Süßes oder Salziges. Am Eingang links verbreitet der Wurststand schon früh würzige Düfte. Überall unterhalten sich Eltern, Lehrer und Schüler. Es wird gelacht. Strahlende Kindergesichter, wohin man schaut.

Am Schluss gewinnt Malta mit 10:5 vor Frankreich bei den Schülerteams. Doch im Grunde ist jeder der 30 Teams nach 100 Spielen an diesem Samstag ein Gewinner. Jedes Team bekommt eine Medaille. „Wir haben einen außergewöhnlichen Förderverein“, meint daher auch Nicole Kossira. Die Schulleiterin freut sich daher schon auf den Flohmarkt im Juli, wenn wieder alle mit anpacken werden.