Reportage am Freitag Von Murr ans Meer zum Gedenken

Gestartet wird die Radtour in Murr an der Murr. Mit dabei ist Hermann Katzenstein, Landtagsabgeordneter der Grünen, von Freunden kurz Hermino genannt. Er hat als einziger Politiker auf die Einladung zum Mitradeln reagiert. Hermino hatte schon ein parteipolitisch korrektes Radtrikot übergestreift, sonst hätte er von der Radbande glatt das grüne Trikot des besten Sprinters übergestülpt bekommen. Doch anders als für den Rest der Truppe ist für ihn am Abend bereits Schluss, während vor den übrigen Tourteilnehmern weitere Etappen liegen.

Gewitter, Krankheit und Hitze

Vor Sigmaringen werden wir die letzten 20 Kilometer vom Gewitterregen fast von der Straße gespült. Da ist der nächste Tag wie Erholung und führt über Oberschwaben an den Bodensee und weiter ins österreichische Lustenau. Das Essen dort und die Etappe am darauffolgenden Tag nach Zizers brennt sich ins Gedächtnis. Ob durch verdorbenes Essen oder ein eingeschlepptes Virus: Durchfall und Erbrechen legt die Gruppe schachmatt. Nur zwei können am nächsten Tag zur Königsetappe antreten, und nur einer kommt komplett die knapp 3000 Höhenmeter über Lenzerheide-, Albula- und Berninapass bis ans Ziel nach Poschiavo. Die Ausläufer der trentinischen Alpen bäumen sich am nächsten Tag vor uns auf, bevor wir am Abend am malerisch gelegenen Lago d’Iseo endgültig dem italienischen Flair erliegen.

Auf dem Weiterweg setzt die Hitze der Poebene zu. Wie gut, dass uns am Abend die kulinarischen Spezialitäten Parmas verwöhnen und Kraft geben für die letzte schwere Etappe über die Ligurischen Alpen bis zum Hafen der berühmten Steinbrüche in Carrara.

Plädoyer für Menschlichkeit, Toleranz und Versöhnung

Im Friedenscamp in Sant’Anna di Stazzema treffen wir auf die Teilnehmer der Naturfreundejugend und werden herzlich aufgenommen. Die Prozession von der Kirche zum Gedenkort hoch über dem ligurischen Meer ist beeindruckend. Die Reden der örtlichen Festredner sind zwar etwas langatmig und erschöpfend an diesem heißen Tag, doch als die Glocken in der Stunde des einstigen Grauens zu schlagen beginnen, haben viele Teilnehmer trotz der Hitze Gänsehaut.

Die kurze Ansprache Enio Mancinis an diesem Ort deutscher Schande ist ein ebenso berührendes wie leidenschaftliches Plädoyer für Menschlichkeit, Toleranz und Versöhnung, das angesichts zahlreicher militärischer Konflikte in einer vor immer größere Zerreißproben gestellten Welt von beklemmender Aktualität ist: „Krieg kann nie menschlich sein, sondern ist immer das Gegenteil. Nie mehr Hass, Zerstörung und Tod. Nie wieder Krieg!“