Reportage am Freitag Tollkühne Männer auf ihren knatternden Vespas

Ein Stück Familiengeschichte

Für Giovanni sind seine Vespa und Ape noch mehr: nämlich ein Stück Familiengeschichte. Damals waren sie eine zehnköpfige Familie: Mama, Papa und ihre acht Kinder. Die Eltern haben sich ihren Lebensunterhalt mit Obst und Gemüse verdient, tief unten im sonnigen Kalabrien. Alles wurde von Hand transportiert.

Dann kam eines Tages ein neuer „Familiennachwuchs“: die Ape. Das ist eine Art dreirädrige Vespa mit Ladefläche. „Unsere Ape ernährte die ganze Familie, sie war unser Brot“ erinnert sich Giovanni. Zu dritt saßen sie vorne mit Papa. Hinten auf der Ladefläche fanden entweder sieben weitere Kinder Platz, ein kleiner Traktor oder die Ladefläche waren voll beladen mit Gemüse und Oliven für den Markt.

Später kam dann eine Vespa mit hinzu. Nicht nur Papa, auch sein Bruder fuhr heimlich damit. Bis dann eines Tages die Polizei kam. „Giovanni, es ist nicht in Ordnung, wenn ein 13-jähriger Knirps allein auf der Vespa durch den Ort braust.“ Papa schimpfte. Doch es half nichts. Sein Bruder fuhr immer wieder heimlich los.

Ape in bemitleidenswertem Zustand

Als der Papa von Giovanni 2014 starb, war die postgelbe Ape – ähnlich wie die beiden Vespas – in einem bemitleidenswerten Zustand. Jedes der Kinder bekam einen Gegenstand aus der Scheuer als Erinnerung an Papa. Giovanni wünschte sich die Ape. Doch er ließ seinem Bruder den Vortritt, „denn der hat Papa in seinen letzten Jahren hingebungsvoll gepflegt.“

Was Giovanni drei Jahre später in der elterlichen Scheune in Kalabrien sah, trieb ihm die Tränen in die Augen. Die Vespas und die Ape waren in einem noch schlechteren Zustand. Sein Bruder hatte durch seinen Hausbau keine Zeit für die aufwendige Renovierung. Nach einem Gespräch mit den Brüdern nahm er die Ape mit nach Deutschland und renovierte zusammen mit einem Freund in leidenschaftlicher Detailarbeit Vespas und Ape. Für die Papierarbeit zur Überführung nach Deutschland hatte ihm der Freund und Oldtimerspezialist Giuseppe geholfen.

Heute sind die Ape und Vespas für Giovanni viel mehr als nur Oldtimer. Sie sind ein Stück Erinnerung – und ein ganz wichtiger Halt in seinem Leben fern der Heimat seiner Familie.

Balsam für die Seele

Was ist Heimat? Diese Frage stellt sich wohl jeder dieser leidenschaftlichen Vespabesitzer mit italienischen Wurzeln. Vor mehr als 65 Jahren wurde das deutsch-italienische Anwerbeabkommen geschlossen. „Italienische Gastarbeiter“ wurden die Arbeitskräfte aus dem Süden Europas damals noch wenig wertschätzend bei uns genannt – und das war noch die freundlichste Bezeichnung. Dennoch sollten sie das deutsche Wirtschaftswunder weiter mit ihrer Arbeitskraft in Schwung halten. Das haben sie – und noch viel mehr. Sie haben die Deutschen für ihre Heimat als Urlaubsdomizil begeistert, für ihre Lebensart und Herzlichkeit. Und nicht zuletzt haben sie viele Teile unserer Kultur bereichert. Doch selbst heute nach mehr als sechs Jahrzehnten stellt sich für die Kinder und Enkel der einst ins Land geholten Italiener immer wieder die Frage, ob sie nun italienische Schwaben oder schwäbische Italiener sind. Wie sich das anfühlt, kann nur jemand ermessen, der selbst seine Heimat verlassen musste. Da ist dann so ein kultiger Roller, gleich ob Vespa oder Ape, wie Balsam für die Seele und lässt ein Stück südliche Sonne im Herzen leuchten. Denn eines sind sie alle: Menschen mit einer Leidenschaft für Vespas, die sie nebenbei zu Freunden macht.