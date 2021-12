Reportage am Freitag Süßer die Lichter nie leuchten

Aber diesen Schuh möchte sie sich nicht anziehen. Dass sie diese Form des Weihnachtsschmucks mag, heiße ja nicht, dass sie Weihnachten nicht respektiere. Sie mag es eben bunt und glitzernd, „warum sollte mich Jesus deshalb weniger lieben“, fragt sie.

Schöne Begegnungen in der Coronazeit

Von der Begeisterung der vielen Kinder, die das Weihnachtshaus in der Adventszeit besuchen, fühlt sich Sybille Niehues-Zimmermann bestärkt. Gerne tritt sie ans Fenster und schaut nach draußen in die freudigen Gesichter, wenn ihre Glitzerwelt bestaunt wird. So habe sie auch in der Coronazeit immer wieder schöne Begegnungen gehabt, sagt sie. Für solche Momente „mache ich das Ganze“, sagt sie.

Die neue Märchenwelt hinter dem Haus kann von Besuchern auf einem frisch angelegten Rundweg erkundet werden. Los geht die Tour am Törchen, vorbei am Wohn- und Esszimmer der Familie, sie endet am Gartenhäuschen. Wenn sich hier die Türen öffnen, kann der Besucher nach Disney und Co. in eine Krippenwelt eintauchen. Die heilige Familie aus Acryl – fast in klassischer Manier.

Ein Meer aus 1,2 Tonnen Glasbausteinen

Auch vor dem Haus findet sich eine zauberhafte Welt. Pinguine in verschiedenen Farben, Eisbären, Krabben und ein Walross. Einige der Tiere „schwimmen“ in klarem „Wasser“ aus 1,2 Tonnen türkisfarbenen Glasbausteinen. „Verschneite“ Bäumchen säumen die Szenen, ein kindshoher Nussknacker grüßt, es gibt Schneemänner, Pilze, eine spielende Hasenfamilie, Eichhörnchen mit Nüssen und eine an ein Hundehaus angeleinte Krokodildame, die viele grüne Krokodilkinder bekommen hat. Viele der Figuren haben Namen. Teilweise erinnern sie an Verstorbene, die dem Paar nahegestanden haben. Ein Pinguinmädchen hat seinen Namen „Mariechen“ von einem Kindergartenbesuch – die Kleinen hatten sich den Namen ausgedacht.

Auf dem Dach des Hauses fährt ein Nikolaus in einer Eisenbahn dem Himmel entgegen. Zudem gibt es dort einen Mond und Rentiere, die einen Schlitten ziehen – alles auch aus der Ferne gut sichtbar. Um die Figuren jedes Jahr aufs Neue aufs Dach montieren zu können, haben die Eheleute extra eine Treppe auf der Hinterseite des Daches montiert, gleich neben der Fotovoltaikanlage.

Das Paar arbeitet auch unter dem Jahr an der Ausstellung

Den Auftakt zum Weihnachtszauber im Lembergweg macht das Lichterfest, zu dem das Ehepaar Freunde und Nachbarn einlädt. Von da an ist das Haus jeden Abend bis nach Weihnachten von 17 bis 22 Uhr beleuchtet.

Verpacken und verstauen heißt es für das Ehepaar, wenn die Weihnachtszeit vorüber ist. „Wochenlang sind wir dann am Wegräumen.“ Die Garage und das Haus werden vollgestellt. Aber Ruhe bis zum nächsten Advent haben die beiden nicht. Das ganze Jahr über wird gebaut und gewerkelt. Damit auch die nächsten Ausstellung wieder Überraschungen birgt.