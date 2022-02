Reportage am Freitag Ratzfatz abrasiert

Wichtig für das Ökosystem

Im Schnitt sind es zwei Zentimeter, die stehen bleiben und die der Pflanze den eigenwilligen Look einer Stoppelfrisur geben. Das regelmäßige Kappen in Reichhöhe des Menschen macht sichtlich Spaß. Der Stamm wird im Laufe der Jahre zunehmend kräftiger und bildet am oberen Ende Verdickungen, eine Art Kopf, aus dem immer wieder Ruten wachsen. „Bis zu 450 Weidenarten soll es geben“, sagt Sabine Roth und erklärt, dass schon mal bis zu neunzig verschiedene Käferarten in den Weiden leben. „Die Höhlungen und Nischen, die sich bilden, werden auch von kleinen Vögeln als Behausung genutzt und sind für das Ökosystem sehr wichtig“, erklärt Roth weiter, bevor die Gruppe der Helfer sich auf einzelne Weiden verteilt. Rund 30 Exemplare weist das Terrain auf, die jetzt den Kopf herhalten müssen.