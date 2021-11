Reportage am Freitag Puppen erzählen Geschichten

Wie’s später aussieht, weiß am Anfang keine der Mitarbeiterinnen

Inzwischen sind Ursula Knapp und Karin Ollech auf der Suche nach roten Tüchern. Ein schön geschnitzter Schrank enthält das Gewünschte. Der edel aussehende Samt soll Holzleisten verdecken, die Ollech auf ein niedriges Regal gelegt hat. Obenauf kommt dann ein alter Vitrinenaufsatz, der in mehreren Fächern Raum für Puppen bieten kann. Er wird vorher noch sorgfältig mit einem Holzpflegemittel aufpoliert, damit er auch was hermacht. Ein strenger Geruch erfüllt den Raum im ersten Stock. „Das mit den Vorbereitungen geht jetzt tagelang so“, sagt Karin Ollech. „Das ist ein rechtes Durcheinander, bis man klar Schiff hat“, ergänzt Ursula Knapp. Erst wenn alles vorbereitet ist, kann man darangehen, die Puppen gefällig anzuordnen. Und auch das ist nicht immer so einfach: „Manchmal sind wir uns einig, manchmal nicht“, erklärt Ursula Jahn trocken. Und am Anfang wisse man auch noch gar nicht, wie alles einmal aussehen soll. Das sei ein kreativer Prozess. „Wenn man so was machen muss, geht’s gar nicht.“