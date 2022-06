Reportage am Freitag Männer mit Nerven wie Drahtseile

Oben in luftiger Höhe ist das tonnenschwere Segment nun millimetergenau auf dem unteren Teil abgesetzt. Noch hängt die meiste Last an Göckelmanns Kranhaken. Die Spezialisten von Ansaldo Energia verschrauben mit riesigen Bolzen das Kaminstück. Erst dann wird Roland Helmenstein die Arbeit wieder freigeben. Sekundenschnell wuseln wieder überall Arbeiter auf der Baustelle umher.

Doch nicht nur tagsüber herrscht hier reges Treiben. Auf der Großbaustelle hat sich eine interessante Mischung von Spezialisten aus den unterschiedlichsten Nationen eingefunden. Für viele von ihnen ist die Baustelle nicht nur Arbeits-, sondern vorübergehend auch Lebensmittelpunkt.

Einer von ihnen ist Werner Hildebrand aus Kassel. Eigentlich wäre Hildebrand mit seinen 67 Jahren schon längst im Ruhestand. Doch hier unterstützt er als externer Oberbauleiter den EnBW-Projektleiter Bastian Bluthardt. Und so profitieren beide voneinander, denn Hildebrand bringt jahrelange Erfahrung von Großbaustellen für Kraftwerke aus aller Welt mit ein. Bluthardt wiederum kennt die ganzen EnBW-Strukturen und Abläufe wie seine Westentasche.

In der ganzen Welt im Einsatz

Angelo Loverdi dagegen kommt vom Kraftanlagenbauer Ansaldo Energia aus Genua. Sein Unternehmen liefert der EnBW die so wichtigen Generatorteile samt Kraftwerkstechnologie. Angelo Loverdi weilt freilich weder in Genua noch in seiner ursprünglich süditalienischen Heimat länger. Die meiste Zeit ist er bei speziellen Einsätzen mit seinem Arbeitgeber in der ganzen Welt unterwegs. „Stuttgart is beautiful“ beschreibt er begeistert in prägnant italienisch eingefärbtem Englisch, wie gut es ihm hier am Neckar gefällt. Arbeitet Loverdi einmal nicht, erkundet er auf seinem Mountainbike die Region.

So haben all die Menschen aus ganz vielen Ländern trotz unterschiedlichem kulturellen Hintergrund hier ein gemeinsames Ziel vor Augen: Im Herbst werden sie zusammen mit der EnBW das Kraftwerk für mehr Netzstabilität in Betrieb nehmen. Und dann werden viele von ihnen zur nächsten Aufgabe weiterziehen – wieder weit von ihrer Heimat entfernt.

Was in Marbach hingegen bleiben wird, ist ein Kraftwerk, das zwar nur wenige Stunden im Jahr laufen wird – aber damit mehr Sicherheit für unsere Stromnetze bedeutet, selbst wenn Wind und Sonne einmal nicht so stabil Energie liefern werden.