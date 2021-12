Reportage am Freitag Ein Maßschneider für Pferde

Tritt man über die Schwelle der Fahrsportsattlerei Bäuerle in der Freiberger Nothaftstraße, fühlt man sich als Zeitgenosse im fortgeschrittenen Lebensalter augenblicklich an die eigene Kindheit erinnert. So roch es einst beim Schuhmacher am Ort, in Ställen in der Sattelkammer oder eben bei den Sattlern. Die Bäuerles sind jetzt schon in der dritten Generation Sattler für Pferde.